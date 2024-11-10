ВС России взяли под контроль Волченку в ДНР

В последние недели ВС РФ активно продвигаются в ДНР. 3 ноября российские военные взяли в регионе под контроль стратегически важное Вишневое. А на следующий день зачистили участок в 15 кв. км. Кроме того, были взяты села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. 6 ноября российские войска взяли в республике Антоновку и Максимовку. На следующий день Минобороны сообщило, что военные установили контроль над селом Кременная Балка в ДНР.