Вооруженные силы России взяли Антоновку и Максимовку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Антоновка и поселок Максимовка в Донецкой народной республике, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, село было взято подразделениями «Южной» группировки, а поселок – силами группировкой войск «Восток».
«Подразделениями группировки войск ''Днепр'' нанесено поражение врагу и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Николаевка и Токаревка Херсонской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
1 ноября «Ведомости» писали о продвижении российских войск в зоне проведения спецоперации. В частности, ВС РФ взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. Леонидовка взята под контроль при продвижении группировки войск «Центр» в глубину обороны противника. Вместе с ним взяты под контроль населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.