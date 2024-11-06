Вооруженные силы России взяли Антоновку и Максимовку в ДНР

1 ноября «Ведомости» писали о продвижении российских войск в зоне проведения спецоперации. В частности, ВС РФ взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. Леонидовка взята под контроль при продвижении группировки войск «Центр» в глубину обороны противника. Вместе с ним взяты под контроль населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.