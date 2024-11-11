Украинские власти сообщили о повреждении плотины Кураховского водохранилища
Плотина Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике повреждена, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«[Повреждение плотины] потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как на Донетчине, так и на Днепровщине», – написал он в Telegram.
Филашкин добавил, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 м по состоянию на 16:00 по местному времени (17:00 мск).
Днем 11 ноября украинское издание «Страна» сообщило, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана, вода заливает прилегающие села. Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что подрыв дамбы могли совершить украинские силы во избежание окружения.
4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района Донецкой области. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от Курахово.