МИД: Россия будет сотрудничать с арабским миром по ситуации на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила готовность Москвы сотрудничать с арабским миром для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ее заявление распространило внешнеполитическое ведомство.
«Готовы к дальнейшей плотной координации с арабскими и мусульманскими партнерами, а также другими единомышленниками в интересах деэскалации обстановки в зоне конфликта и его перевода в плоскость поиска комплексного политико-дипломатического урегулирования», – сказала она.
Комментируя состоявшийся саммит стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ЛАГ-ОИС), Захарова заявила, что согласованная в Эр-Рияде позиция созвучна принципиальным подходам России. Она добавила, что МИД РФ высоко оценивает настрой региональных государств играть ведущую роль в нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
Конфликт в регионе обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.