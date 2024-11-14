МИД: Россия будет сотрудничать с арабским миром по ситуации на Ближнем Востоке

«Готовы к дальнейшей плотной координации с арабскими и мусульманскими партнерами, а также другими единомышленниками в интересах деэскалации обстановки в зоне конфликта и его перевода в плоскость поиска комплексного политико-дипломатического урегулирования», – сказала она.