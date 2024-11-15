Умеров заявил об отказе Украины от территориальных уступок
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории – ложью и результатом действий «российской пропаганды». Его заявление с пресс-конференции в Осло передает агентство Reuters.
По словам министра, территориальная целостность не менее важна сейчас для Украины, чем гарантии безопасности. Украина собирается сражаться за все территории, которые потеряла с 2014 г., добавил Умеров.
13 ноября Умеров заявил, что Украина продолжит мобилизацию в 2025 г., чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии».
29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.