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Минобороны сообщило об ударе российских сил по объектам энергетики Украины

Были поражены инфраструктура военных аэродромов и объекты газодобычи
Ведомости

Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), сообщили в Минобороны РФ.

«[ВС РФ] нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все цели были поражены. Кроме того, российская армия нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам газодобычи Украины. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были нанесены удары в 144 районах в зоне спецоперации.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре французские бомбы Hammer, два снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 108 беспилотников.

Подразделения группировки «Юг» в районах населенных пунктов Константиновка, Орехово-Василевка, Дроновка, Звановка, Закотное, Курахово, Ильичовка и Северск ДНР отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Украинские потери составили: танк, шесть автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и два американских 105 мм орудия М119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и «Квертус», три склада боеприпасов.

Группировка войск «Центр», по сообщению Минобороны, продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр ДНР. На направлении было отражено девять украинских контратак, потери ВСУ составили: танк, четыре боевые бронированные машины «Козак» и американские MaxxPro, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу «Мста-Б».

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Начало боевых действий он объяснил защитой населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. 16 ноября российские власти сообщили, что в результате боев пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, жители ряда районов остаются без газоснабжения – в правительстве пообещали оказать им помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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