Что известно о боях с ВСУ в Курской области на 16 ноября

Уже достигнуто соглашение с «Росагролизингом» об отсрочке лизинговых платежей на два года, продолжается работа с другими компаниями, предоставляющими услуги лизинга, добавил он. Предприятия получают субсидии на возобновление деятельности, ведется учет пострадавших предприятий, заявки от которых направляются на согласование в федеральные ведомства, продолжил губернатор. В рамках механизма частичных компенсационных выплат возмещения ущерба, уточнил Смирнов, бизнес может получить до 400 000 руб., при этом понятно, что «этих средств недостаточно», – будут предложения по увеличению размеров компенсаций. Кроме того, при поддержке федерального правительства выделены средства на выплату 2/3 заработной платы сотрудникам предприятий, объявивших простой. С целью усиления мер поддержки идет работа над формированием пакета предложений для внесения изменений в федеральное законодательство, добавил глава региона.