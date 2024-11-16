Что известно о боях с ВСУ в Курской области на 16 ноября

Что известно о боях с ВСУ в Курской области на 16 ноябряВласти пообещали обеспечить теплом жителей приграничных районов, где нет газа
В Курской области более трех месяцев продолжается противостояние между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией, которая вторглась в приграничный регион 6 августа. Власти сообщили, что в результате боевых действий пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, а для усиления мер поддержки бизнеса необходимы изменения в законодательстве. Жители ряда районов остаются без газоснабжения – в правительстве пообещали оказать им помощь.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 16 ноября.
Сводка Минобороны
За последние сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово, следует из очередной сводки оборонного ведомства о ситуации в Курской области. Армейская авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику противника в районах Лебедевки, Новоивановки, Свердликово и села Черкасское Поречное Суджанского района. По данным Минобороны, за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина и другая техника. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 32 930 военных, утверждает Минобороны РФ.
Отдельно министерство показало кадры работы расчетов fpv-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». «Птички» уничтожают укрытия ВСУ в лесополосе, рассказали в оборонном ведомстве.
Губернатор наградил военных
Российские военнослужащие продолжают с честью выполнять боевые задачи на приграничных территориях Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. 16 ноября он вручил награды «Защитник Курской области» военнослужащим подразделений «Курские витязи», где в составе одни куряне, а также «Арбат» и «Пятнашка». Передал бойцам знамена Курской области, шевроны, памятные знаки, беспилотники и автомобили, которые уже совсем скоро будут использоваться в зоне боевых действий.
Смирнов также сообщил о решении властей расширить действие мер первоочередной поддержки, в том числе при получении жилищных сертификатов, на семьи вступивших в отряд «Барс-Курск».
«Желаю каждому бойцу, отстаивающему наши рубежи, здоровья, сил и воинской удачи. От лица всех курян благодарю наших воинов за стойкость и мужество! Мы с вами, мы верим в вас!» – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Вторжение затронуло 140 агропредприятий
Малый и средний бизнес региона понес ущерб в результате украинского вторжения: только в сельском хозяйстве пострадали 140 предприятий. Такие данные привел в своем Telegram-канале губернатор Смирнов. Он также сообщил, что детально проблемы и меры поддержки власти планируют обсудить на встрече с предпринимателями пострадавших районов.
«Вместе с федеральным центром мы прорабатываем вопросы пролонгации кредитов, отсрочки налогов, а также возможности списания долговых обязательств после завершения боевых действий», – написал глава региона.
Уже достигнуто соглашение с «Росагролизингом» об отсрочке лизинговых платежей на два года, продолжается работа с другими компаниями, предоставляющими услуги лизинга, добавил он. Предприятия получают субсидии на возобновление деятельности, ведется учет пострадавших предприятий, заявки от которых направляются на согласование в федеральные ведомства, продолжил губернатор. В рамках механизма частичных компенсационных выплат возмещения ущерба, уточнил Смирнов, бизнес может получить до 400 000 руб., при этом понятно, что «этих средств недостаточно», – будут предложения по увеличению размеров компенсаций. Кроме того, при поддержке федерального правительства выделены средства на выплату 2/3 заработной платы сотрудникам предприятий, объявивших простой. С целью усиления мер поддержки идет работа над формированием пакета предложений для внесения изменений в федеральное законодательство, добавил глава региона.
Приграничье без газа
В ряде приграничных районов после вторжения ВСУ отсутствует газоснабжение. Людей, которые живут на этих территориях, по поручению губернатора обеспечат источниками теплоснабжения, сообщил Telegram-канал правительства Курской области. Власти закупили 470 печек-буржуек, из них 20 печек уже получил Беловский район. В Большесолдатском районе нуждающимся в ближайшее время будет передано 137 печек, в Глушковском – 263.
Министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин призвал жителей населенных пунктов, где возникли проблемы с газоснабжением и отоплением, обращаться с заявкой в местные администрации. В ведомстве также изучают потребность в поставках бытового газа в баллонах, в случае необходимости его доставка будет обеспечена, добавили в правительстве.