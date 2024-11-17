Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по всем регионам Украины

Минобороны РФ позднее подтвердило, что ВС РФ нанесли массированный удар по территории республики. Для этого военные использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударные БПЛА. Целями были критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. Все цели были поражены, заявили в оборонном ведомстве.