Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по всем регионам Украины
Россия нанесла по территории Украины массированный комбинированный удар с использованием дронов разных типов и ракет, средства противовоздушной обороны (ПВО) республики участвовали в отражении атаки, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удары по украинским регионам фиксировались ночью и утром 17 ноября, а их целью была энергетическая инфраструктура, уточнил он. По словам Зеленского, ВС РФ применили дроны разных типов, а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.
«К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков», – написал он.
В результате обстрелов есть обесточенные районы, принимаются меры для ликвидации последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях, добавил Зеленский.
Ранее 17 ноября глава министерства энергетики страны Герман Галущенко предупредил об экстренных отключениях электроэнергии в связи с атакой на энергосистему. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал обстрел одной из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны.
Минобороны РФ позднее подтвердило, что ВС РФ нанесли массированный удар по территории республики. Для этого военные использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударные БПЛА. Целями были критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. Все цели были поражены, заявили в оборонном ведомстве.