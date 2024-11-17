Премьер Польши назвал ближайшие недели решающими для конфликта на Украине

15 ноября между Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся первый за два года телефонный разговор, беседа лидеров длилась около часа. По данным правительства ФРГ, во время разговора Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина вывести войска. По информации Кремля, российский президент во время беседы подчеркнул, что при возможных договоренностях по Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий.