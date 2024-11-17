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Премьер Польши назвал ближайшие недели решающими для конфликта на Украине

Ведомости

Ближайшие недели станут решающими в российско-украинском конфликте, а телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину не остановят боевые действия, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших с начала этой войны, показала, что телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны западных стран», – заявил Туск в X.

«Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», – добавил польский премьер.

15 ноября между Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся первый за два года телефонный разговор, беседа лидеров длилась около часа. По данным правительства ФРГ, во время разговора Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина вывести войска. По информации Кремля, российский президент во время беседы подчеркнул, что при возможных договоренностях по Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий.

Шольц 17 ноября сообщил о намерении провести еще один телефонный разговор с президентом России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу с главами МИД Франции и Германии (они встретятся в формате «веймарский треугольник плюс»), во время которой 19 ноября будет обсуждаться ситуация на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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