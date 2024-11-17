Премьер Польши назвал ближайшие недели решающими для конфликта на Украине
Ближайшие недели станут решающими в российско-украинском конфликте, а телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину не остановят боевые действия, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших с начала этой войны, показала, что телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны западных стран», – заявил Туск в X.
«Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», – добавил польский премьер.
15 ноября между Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся первый за два года телефонный разговор, беседа лидеров длилась около часа. По данным правительства ФРГ, во время разговора Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина вывести войска. По информации Кремля, российский президент во время беседы подчеркнул, что при возможных договоренностях по Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий.
Шольц 17 ноября сообщил о намерении провести еще один телефонный разговор с президентом России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу с главами МИД Франции и Германии (они встретятся в формате «веймарский треугольник плюс»), во время которой 19 ноября будет обсуждаться ситуация на Украине.