Шольц выразил сожаление в связи с отсутствием Зеленского на саммите G20
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии.
«Очень сожалею, что, в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленский не был приглашен на эту встречу. Я очень активно, как и другие, ратовал за это [приглашение Зеленского на саммит]», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он заявил, что отказ от приглашения Зеленского на саммит является «серьезным вызовом», который «стоит перед нами».
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия ожидает приезда президента РФ Владимира Путина на мероприятие и направила соответствующее приглашение.
18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». Позже стало известно, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.