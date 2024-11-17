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Шольц выразил сожаление в связи с отсутствием Зеленского на саммите G20

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии.

«Очень сожалею, что, в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленский не был приглашен на эту встречу. Я очень активно, как и другие, ратовал за это [приглашение Зеленского на саммит]», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он заявил, что отказ от приглашения Зеленского на саммит является «серьезным вызовом», который «стоит перед нами».

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия ожидает приезда президента РФ Владимира Путина на мероприятие и направила соответствующее приглашение.

18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». Позже стало известно, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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