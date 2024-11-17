Слуцкий пообещал жесткий ответ на ракетные удары ВСУ вглубь территории России

До этого в России были подготовлены изменения в дерную доктрину, которые определяют агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на Россию. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Украина не имеет технических возможностей для того, чтобы использовать дальнобойные ракеты без поддержки со стороны Запада.