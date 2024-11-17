Слуцкий пообещал жесткий ответ на ракетные удары ВСУ вглубь территории России
Россия ответит самым жестким образом, если Украина начнет наносить удары вглубь территории России с применением поставленных Западом дальнобойных ракет, заявил «РИА Новостям» глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«[Джо] Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», – сказал Слуцкий.
Парламентарий пояснил, что Москва неоднократно предупреждала, что снятие ограничений на использование поставленных Украине ракет приведет к жестким последствиям. Более того, Курская область, о возможных ударах по которой таким оружием пишет западная пресса, является суверенной территорией России.
«Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями», – добавил Слуцкий.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции, утверждает Le Figaro, также ссылаясь на источники. Последние поставляют Украине ракеты SCALP/Storm Shadow.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.
До этого в России были подготовлены изменения в дерную доктрину, которые определяют агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на Россию. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Украина не имеет технических возможностей для того, чтобы использовать дальнобойные ракеты без поддержки со стороны Запада.