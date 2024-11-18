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Белоруссия выразила готовность возобновить авиасообщение с Евросоюзом

Ведомости

Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Евросоюзом, как только «политические препоны» будут сняты. Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны Игорь Голуб, его слова передает агентство «БелТА».

«Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы», – сказал он. По словам главы департамента по авиации, авиакомпании заинтересованы не облетать Россию и Белоруссию, поскольку облет – это очень большие расходы.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС также закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. В апреле 2023 г. Евроконтроль прогнозировал, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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