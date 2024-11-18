Белоруссия выразила готовность возобновить авиасообщение с Евросоюзом

После начала спецоперации на Украине страны ЕС также закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. В апреле 2023 г. Евроконтроль прогнозировал, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 г.