Белоруссия выразила готовность возобновить авиасообщение с Евросоюзом
Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Евросоюзом, как только «политические препоны» будут сняты. Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны Игорь Голуб, его слова передает агентство «БелТА».
«Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы», – сказал он. По словам главы департамента по авиации, авиакомпании заинтересованы не облетать Россию и Белоруссию, поскольку облет – это очень большие расходы.
После начала спецоперации на Украине страны ЕС также закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. В апреле 2023 г. Евроконтроль прогнозировал, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 г.