Британия ввела санкции против министров образования Крыма и Запорожской области
Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список министров образования Крыма и Запорожской области – Валентину Лаврик и Елену Шапурову. Это следует из обновленного перечня на сайте министерства иностранных дел королевства.
Ограничения также коснулись главы Херсонского детского дома Татьяны Завальской. Кроме того, в список попал директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Сук.
Санкции теперь распространяются на общественное движение «Юнармия» и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Ограничения, в частности, коснулись спортсмена Никиты Нагорного, начальника главного штаба «Юнармии».
Кроме того, среди новых физлиц в списке – глава центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Игорь Казарезов, руководитель филиала центра развития «Воин» Андрей Сабинов и директор филиала в Херсонской области общества «Знание» Серафим Иванов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.