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Британия ввела санкции против министров образования Крыма и Запорожской области

Ведомости

Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список министров образования Крыма и Запорожской области – Валентину Лаврик и Елену Шапурову. Это следует из обновленного перечня на сайте министерства иностранных дел королевства.

Ограничения также коснулись главы Херсонского детского дома Татьяны Завальской. Кроме того, в список попал директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Сук.

Санкции теперь распространяются на общественное движение «Юнармия» и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Ограничения, в частности, коснулись спортсмена Никиты Нагорного, начальника главного штаба «Юнармии».

Кроме того, среди новых физлиц в списке – глава центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Игорь Казарезов, руководитель филиала центра развития «Воин» Андрей Сабинов и директор филиала в Херсонской области общества «Знание» Серафим Иванов.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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