ТАСС: Индонезия стала страной – партнером БРИКС
Индонезию пригласили стать страной – партнером БРИКС, она дает положительный ответ. Об этом ТАСС сообщил посол государства в России Хосе Антонио Морато Тавареш.
«Да, [мы получили приглашение]. Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной – партнером БРИКС», – сказал он. По словам дипломата, Индонезия в качестве государства-партнера будет «вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».
Внешнеполитическое ведомство Индонезии сообщило о намерении страны присоединиться к БРИКС 25 октября. В заявлении МИДа отмечалось, что вступление в объединение не означает, что Индонезия выбирает сторону – страна тем самым укрепляет свои позиции в качестве связующего звена между развитыми и развивающимися странами.
В настоящее время странами – участницами БРИКС являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.
Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, национальной безопасности и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.