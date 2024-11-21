Венгрия установит системы ПВО на границе с Украиной
На северо-востоке Венгрии установят новую систему противовоздушной обороны после сообщений о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по территории России. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает ТАСС.
По его словам, он ожидает скорейшего завершения конфликта, но «на всякий случай» распорядился об установке «недавно закупленных» новых систем ПВО. Это позволит при наличии опасности реагировать на нее быстрее, отметил министр.
За сутки средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Позже решение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.