Зеленский призывает партнеров к «сильной реакции» на удар «Орешником»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников «сильной реакции» на удар российской ракетой средней дальности «Орешник». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет», – заявил Зеленский.
Он утверждает, что Россия якобы не готова к миру, а атаки западным дальнобойным оружием вглубь российских территорий – это право на самооборону, предусмотренное резолюциями ООН.
Ранее российский президент Владимир Путин выступил с обращением, где сообщил, что 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.