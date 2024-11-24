WP узнала о ссорах между членами переходной команды Трампа
Члены переходной команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа устраивают между собой конфликты, ссоры доходят до физического противостояния, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Члены команды Трампа ведут себя, как в период первого срока Трампа, среди «шаблонов» того времени – крики, изгнания со встреч и оскорбления, пишет издание. Газета рассказывает о конфликте между двумя главными советниками политика: советником по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и сопредседателем Transition Говардом Латником, который рассматривается на пост министра торговли в будущей администрации президента.
По данным источников WP, недавно Эпштейн, прибывший на одно из совещаний по выборам в поместье политика Мар-а-Лаго, обнаружил, что его путь заблокирован. Латник сказал ему в присутствии других людей, что «эта встреча не для него», узнала газета. Эпштейн не стал уступать и оттолкнул Латника, рассказали источники. По словам других собеседников издания, один «просто проскользнул мимо» другого.
По данным источников WP, «напряженная дискуссия» в Мар-а-Лаго также состоялась недавно между бизнесменом Илоном Маском и Эпштейном. Официальный представитель команды переходного периода «преуменьшил» в своем заявлении масштаб напряженности, отмечает газета.
«У президента Трампа есть преданная переходная команда, состоящая из патриотов, которые преданы делу служения президенту и помощи ему в формировании его новой администрации», – сказал он.
Он подчеркнул, что Трамп выиграл исторические выборы и соберет команду, которая будет представлять «волю американского народа».