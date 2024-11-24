Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WP узнала о ссорах между членами переходной команды Трампа

Ведомости

Члены переходной команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа устраивают между собой конфликты, ссоры доходят до физического противостояния, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Члены команды Трампа ведут себя, как в период первого срока Трампа, среди «шаблонов» того времени – крики, изгнания со встреч и оскорбления, пишет издание. Газета рассказывает о конфликте между двумя главными советниками политика: советником по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и сопредседателем Transition Говардом Латником, который рассматривается на пост министра торговли в будущей администрации президента.

По данным источников WP, недавно Эпштейн, прибывший на одно из совещаний по выборам в поместье политика Мар-а-Лаго, обнаружил, что его путь заблокирован. Латник сказал ему в присутствии других людей, что «эта встреча не для него», узнала газета. Эпштейн не стал уступать и оттолкнул Латника, рассказали источники. По словам других собеседников издания, один «просто проскользнул мимо» другого.

По данным источников WP, «напряженная дискуссия» в Мар-а-Лаго также состоялась недавно между бизнесменом Илоном Маском и Эпштейном. Официальный представитель команды переходного периода «преуменьшил» в своем заявлении масштаб напряженности, отмечает газета.

«У президента Трампа есть преданная переходная команда, состоящая из патриотов, которые преданы делу служения президенту и помощи ему в формировании его новой администрации», – сказал он.

Он подчеркнул, что Трамп выиграл исторические выборы и соберет команду, которая будет представлять «волю американского народа».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных