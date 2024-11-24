WP узнала о ссорах между членами переходной команды Трампа

По данным источников WP, недавно Эпштейн, прибывший на одно из совещаний по выборам в поместье политика Мар-а-Лаго, обнаружил, что его путь заблокирован. Латник сказал ему в присутствии других людей, что «эта встреча не для него», узнала газета. Эпштейн не стал уступать и оттолкнул Латника, рассказали источники. По словам других собеседников издания, один «просто проскользнул мимо» другого.