Маск рассказал о ремонте лестницы Пентагона в качестве примера бюрократии
На строительство всего здания Пентагона в 1940-х гг. в США ушло 16 месяцев, а на нынешний ремонт лестницы – 24 месяца. Этот факт привел на своей странице в соцсети X предприниматель Илон Маск в качестве примера современной бюрократии.
По словам Маска, об этом ему расказали на встрече с высокопоставленными военными.Таким образом он отреагировал на сообщение своего коллеги по недавно созданному департаменту эффективности государственного управления (DOGE) США Вивека Рамасвами.
«Да, это правда, что сокращение бюрократии уменьшит федеральный дефицит, но реальным выигрышем будет эффект, способствующий росту. Самая большая цена бюрократии – это не расходы на содержание штата, а то, что бюрократы находят сомнительные с юридической точки зрения «дела», которые подавляют свободу и угнетают нашу экономику», – написал Рамасвами.
DOGE – организация, которая будет работать вне рамок правительства США. Об этом объявил избранный президент США Трамп в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».