Маск рассказал о ремонте лестницы Пентагона в качестве примера бюрократии

«Да, это правда, что сокращение бюрократии уменьшит федеральный дефицит, но реальным выигрышем будет эффект, способствующий росту. Самая большая цена бюрократии – это не расходы на содержание штата, а то, что бюрократы находят сомнительные с юридической точки зрения «дела», которые подавляют свободу и угнетают нашу экономику», – написал Рамасвами.