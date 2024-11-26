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Маск рассказал о ремонте лестницы Пентагона в качестве примера бюрократии

Ведомости

На строительство всего здания Пентагона в 1940-х гг. в США ушло 16 месяцев, а на нынешний ремонт лестницы – 24 месяца. Этот факт привел на своей странице в соцсети X предприниматель Илон Маск в качестве примера современной бюрократии.

По словам Маска, об этом ему расказали на встрече с высокопоставленными военными.Таким образом он отреагировал на сообщение своего коллеги по недавно созданному департаменту эффективности государственного управления (DOGE) США Вивека Рамасвами.

«Да, это правда, что сокращение бюрократии уменьшит федеральный дефицит, но реальным выигрышем будет эффект, способствующий росту. Самая большая цена бюрократии – это не расходы на содержание штата, а то, что бюрократы находят сомнительные с юридической точки зрения «дела», которые подавляют свободу и угнетают нашу экономику», – написал Рамасвами.

DOGE – организация, которая будет работать вне рамок правительства США. Об этом объявил избранный президент США Трамп в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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