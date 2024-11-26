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В Эстонии призвали финансово поддерживать Украину, а не отправлять войска

Ведомости

Украине нужны инвестиции в оборонную промышленность, не стоит отправлять ей иностранные войска для участия в боевых действиях, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур американской газете The Hill.

По словам министра, риски от отправки западных солдат на Украину «перевешивают преимущества», несмотря на нехватку у ВСУ людей и поступившую информацию о якобы участии в конфликте северокорейских войск на стороне России.

«Насколько мне известно, украинцы смогут справиться сами, если мы поддержим их во всем необходимом для борьбы с Россией», – считает Певкур.

По его мнению, украинские заводы даже сейчас производят в год в шесть – семь раз больше гаубиц, чем французские. Но страну тормозит денежный вопрос, так как в настоящий момент местные власти располагают лишь половиной требуемых средств: для создания качественной военной техники им необходимо примерно $30 млрд в год.

Вопрос отправки французских войск на Украину впервые возник в Париже. Президент страны Эммануэль Макрон начал обсуждение этой возможности из-за прорыва позиций ВСУ и соответствующего запроса Киева.

13 мая «Ведомости» также писали о заявлении советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла. Он отметил, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины, чтобы взять на себя тыловые функции украинских войск и освободить их для отправки на передовую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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