В Эстонии призвали финансово поддерживать Украину, а не отправлять войска
Украине нужны инвестиции в оборонную промышленность, не стоит отправлять ей иностранные войска для участия в боевых действиях, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур американской газете The Hill.
По словам министра, риски от отправки западных солдат на Украину «перевешивают преимущества», несмотря на нехватку у ВСУ людей и поступившую информацию о якобы участии в конфликте северокорейских войск на стороне России.
«Насколько мне известно, украинцы смогут справиться сами, если мы поддержим их во всем необходимом для борьбы с Россией», – считает Певкур.
По его мнению, украинские заводы даже сейчас производят в год в шесть – семь раз больше гаубиц, чем французские. Но страну тормозит денежный вопрос, так как в настоящий момент местные власти располагают лишь половиной требуемых средств: для создания качественной военной техники им необходимо примерно $30 млрд в год.
Вопрос отправки французских войск на Украину впервые возник в Париже. Президент страны Эммануэль Макрон начал обсуждение этой возможности из-за прорыва позиций ВСУ и соответствующего запроса Киева.
13 мая «Ведомости» также писали о заявлении советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла. Он отметил, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины, чтобы взять на себя тыловые функции украинских войск и освободить их для отправки на передовую.