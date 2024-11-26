В Эстонии призвали финансово поддерживать Украину, а не отправлять войска

По его мнению, украинские заводы даже сейчас производят в год в шесть – семь раз больше гаубиц, чем французские. Но страну тормозит денежный вопрос, так как в настоящий момент местные власти располагают лишь половиной требуемых средств: для создания качественной военной техники им необходимо примерно $30 млрд в год.