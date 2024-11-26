Кабмин расширил список товаров для соглашений о стабилизации цен

7 октября с инициативой о распространении возможности заключения соглашений о стабилизации цен на все товары выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство посчитало, что такой порядок нужно распространить на все регионы. Отмечалось, что порядок определения необходимости подписания таких соглашений и позиции товаров, по которым будет заключаться соглашение, останется прежним, как и добровольный характер участия бизнеса в таких инициативах.