Кабмин расширил список товаров для соглашений о стабилизации цен
Расширен перечень товаров для заключения соглашений о стабилизации цен между властями регионов и производителями. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ и опубликовано.
На сайте кабмина поясняется, что региональные власти смогут заключать такие договоры с производителями и торговыми сетями «не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары».
До этого неограниченный перечень товаров для соглашений действовал только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
7 октября с инициативой о распространении возможности заключения соглашений о стабилизации цен на все товары выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство посчитало, что такой порядок нужно распространить на все регионы. Отмечалось, что порядок определения необходимости подписания таких соглашений и позиции товаров, по которым будет заключаться соглашение, останется прежним, как и добровольный характер участия бизнеса в таких инициативах.