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Кабмин расширил список товаров для соглашений о стабилизации цен

Ведомости

Расширен перечень товаров для заключения соглашений о стабилизации цен между властями регионов и производителями. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ и опубликовано.

На сайте кабмина поясняется, что региональные власти смогут заключать такие договоры с производителями и торговыми сетями «не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары».

До этого неограниченный перечень товаров для соглашений действовал только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

7 октября с инициативой о распространении возможности заключения соглашений о стабилизации цен на все товары выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство посчитало, что такой порядок нужно распространить на все регионы. Отмечалось, что порядок определения необходимости подписания таких соглашений и позиции товаров, по которым будет заключаться соглашение, останется прежним, как и добровольный характер участия бизнеса в таких инициативах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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