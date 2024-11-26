Песков отнес слова о возвращении Киеву ядерного оружия к экстремистскому флангу

21 ноября The New York Times писала, что официальные лица в США и Европе дискутируют о «сдерживании как возможной гарантии безопасности» для Украины. В частности, речь идет о накоплении «обычных вооружений, достаточных для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня». При этом несколько официальных лиц даже предположили, что действующий президент США Джо Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада СССР, что «стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором». Издание отмечает, что такой шаг «был бы сложным и имел бы серьезные последствия».