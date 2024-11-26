Песков отнес слова о возвращении Киеву ядерного оружия к экстремистскому флангу
Анонимные высказывания американских и европейских политиков о возвращении Украине ядерного оружия для сдерживания России относятся к крайне экстремистскому флангу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть крайне экстремистский фланг. Наверное, такая точка зрения относится к этому крайне экстремистскому флангу», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам представителя Кремля, речь об «абсолютно безответственном рассуждении людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность» и «не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями». Песков также обратил внимание на анонимный характер подобных высказываний.
21 ноября The New York Times писала, что официальные лица в США и Европе дискутируют о «сдерживании как возможной гарантии безопасности» для Украины. В частности, речь идет о накоплении «обычных вооружений, достаточных для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня». При этом несколько официальных лиц даже предположили, что действующий президент США Джо Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада СССР, что «стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором». Издание отмечает, что такой шаг «был бы сложным и имел бы серьезные последствия».
26 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза передачи ядерного оружия Украине может расцениваться как подготовка к конфликту с Россией.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.