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Песков отнес слова о возвращении Киеву ядерного оружия к экстремистскому флангу

Ведомости

Анонимные высказывания американских и европейских политиков о возвращении Украине ядерного оружия для сдерживания России относятся к крайне экстремистскому флангу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть крайне экстремистский фланг. Наверное, такая точка зрения относится к этому крайне экстремистскому флангу», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, речь об «абсолютно безответственном рассуждении людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность» и «не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями». Песков также обратил внимание на анонимный характер подобных высказываний.

21 ноября The New York Times писала, что официальные лица в США и Европе дискутируют о «сдерживании как возможной гарантии безопасности» для Украины. В частности, речь идет о накоплении «обычных вооружений, достаточных для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня». При этом несколько официальных лиц даже предположили, что действующий президент США Джо Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада СССР, что «стало бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором». Издание отмечает, что такой шаг «был бы сложным и имел бы серьезные последствия».

26 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза передачи ядерного оружия Украине может расцениваться как подготовка к конфликту с Россией.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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