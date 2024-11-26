Медведев: Россия воспримет передачу Киеву ядерного оружия как акт нападения
Угроза передачи ядерного оружия Украине может рассматриваться как подготовка к конфликту с Россией. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну», – написал он, сославшись на п. 19 основ госполитики в области ядерного сдерживания. По словам Медведева, последствия этого очевидны.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.
В пункте 19, который упомянул Медведев, говорится, что Россия может применить ядерное оружие в пяти случаях. Среди них – поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны, применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения против РФ или ее союзников, а также воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты.
Обновленная ядерная доктрина России является сигналом для уходящей администрации США, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что отвечать на действия стран Запада приходится постоянно, поскольку они «каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта».