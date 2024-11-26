Медведев: Россия воспримет передачу Киеву ядерного оружия как акт нападения

В пункте 19, который упомянул Медведев, говорится, что Россия может применить ядерное оружие в пяти случаях. Среди них – поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны, применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения против РФ или ее союзников, а также воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты.