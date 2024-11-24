Песков назвал обновление ядерной доктрины ответом Путина на эскалацию США

Песков назвал обновление ядерной доктрины ответом Путина на эскалацию СШАВашингтон делает «все более безрассудные шаги», считают в Кремле
Обновленная ядерная доктрина России является сигналом для уходящей администрации США, президенту Владимиру Путину приходится отвечать на «беспрецедентную эскалацию» со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, можно ли считать обновление ядерной доктрины сигналом для западных стран. Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания 19 ноября, а перед этим стало известно о решении президента США Джо Байдена разрешить использование Украиной поставленных ей дальнобойных американских баллистических ракет ATACMS.
Песков заявил, что «здесь не бывает никаких случайностей», и указал на «определенную закономерность» в решении российских властей.
«Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения, с тем чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, в первую очередь, уходящей администрацией в Вашингтоне», – сказал он.
Представитель Кремля добавил, что отвечать на действия Запада приходится постоянно, поскольку они «каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта».
Опубликованные основы госполитики ядерного сдерживания – важный текст, который должен стать объектом «очень глубокого анализа» как в России, так и за рубежом, заявлял ранее Песков. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что США не намерены менять свою ядерную доктрину в ответ на обновления положений в этой сфере в России.