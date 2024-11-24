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Песков назвал обновление ядерной доктрины ответом Путина на эскалацию США

Вашингтон делает «все более безрассудные шаги», считают в Кремле
Ведомости

Обновленная ядерная доктрина России является сигналом для уходящей администрации США, президенту Владимиру Путину приходится отвечать на «беспрецедентную эскалацию» со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, можно ли считать обновление ядерной доктрины сигналом для западных стран. Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания 19 ноября, а перед этим стало известно о решении президента США Джо Байдена разрешить использование Украиной поставленных ей дальнобойных американских баллистических ракет ATACMS.

Песков заявил, что «здесь не бывает никаких случайностей», и указал на «определенную закономерность» в решении российских властей.

«Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения, с тем чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, в первую очередь, уходящей администрацией в Вашингтоне», – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что отвечать на действия Запада приходится постоянно, поскольку они «каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта».

Опубликованные основы госполитики ядерного сдерживания – важный текст, который должен стать объектом «очень глубокого анализа» как в России, так и за рубежом, заявлял ранее Песков. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что США не намерены менять свою ядерную доктрину в ответ на обновления положений в этой сфере в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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