Песков назвал обновление ядерной доктрины ответом Путина на эскалацию США

«Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения, с тем чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, в первую очередь, уходящей администрацией в Вашингтоне», – сказал он.