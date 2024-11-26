Блинкен: Байден даст Украине все для продолжения конфликта в 2025 году
Администрация действующего президента США Джо Байдена обеспечит Украину всем для того, чтобы она смогла продолжать вести конфликт в 2025 г., сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран «Большой семерки».
«Администрация Байдена обеспечит Киев всем для продолжения конфликта в 2025 г. и ведения диалога о мире "с позиции силы", если до него дойдет», – сказал Блинкен.
Блинкен добавил, что на данный момент Украине помогают более 50 стран, и это будет продолжаться.
Госсекретарь также сообщил, что США и G7 завершают процесс выделения Киеву помощи размером $50 млрд за счет замороженных российских активов.
На заседании Совета «Украина-НАТО» 26 ноября Североатлантический альянс заявил, что будет продолжать поддержку Киева после запуска Россией ракеты средней дальности «Орешник».
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 25 ноября Белый дом подтвердил запуск Украиной ATACMS.