Военно-политический кабинет Израиля одобрил прекращение огня с Ливаном
Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.
Оно было поддержано 10-ю голосами «за» против одного.
В заявлении канцелярии сказано, что Израиль ценит вклад Вашингтона в достижение соглашения, но подчеркивает свое право реагировать на угрозы безопасности. Также сообщается, что Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, выразив благодарность за посредничество в заключении договоренности.
Вечером 26 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль принял решение о прекращении огня с Ливаном. Оно было одобрено на заседании кабинета по безопасности. Среди причин перемирия он назвал угрозу со стороны Ирана, необходимость модернизации снабжения армии и текущую ситуацию в секторе Газа.