Военно-политический кабинет Израиля одобрил прекращение огня с Ливаном

В заявлении канцелярии сказано, что Израиль ценит вклад Вашингтона в достижение соглашения, но подчеркивает свое право реагировать на угрозы безопасности. Также сообщается, что Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, выразив благодарность за посредничество в заключении договоренности.