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Госдума одобрила сохранение рабочих мест за участниками спецоперации

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест участников спецоперации на весь период их контракта о военной службе, следует из карточки законопроекта.

Инициатором выступило правительство. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации. Законопроектом предусматривается приостановка действия трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт. Согласно пояснительной записке, отсутствие законов для возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более года, может привести к увольнению и невозможности реализовать меры социальной поддержки.

Уточняется, что реализация законопроекта продлит предоставление гарантий супругам военных. А также законопроект дополнен положениями, устанавливающими возможность приостановления трудовых договоров с работниками, поступившими на службу в войска Росгвардии в рамках мобилизации.

27 ноября Дума во втором и третьем чтениях одобрила проект федерального конституционного закона о возможности ограничения информации о деятельности органов власти на территориях, где введено военное положение. Также может быть ограничен доступ к информации о деятельности судов, прокуратуры и следственных органов. Порядок такого ограничения установят Верховный суд РФ, Генпрокуратура и Следственный комитет соответственно. При этом судебные, органы прокуратуры и следственные органы обязаны будут публиковать информацию о своем местоположении, времени работы и о мероприятиях, которые ими проводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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