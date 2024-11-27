Госдума одобрила сохранение рабочих мест за участниками спецоперации
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест участников спецоперации на весь период их контракта о военной службе, следует из карточки законопроекта.
Инициатором выступило правительство. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации. Законопроектом предусматривается приостановка действия трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт. Согласно пояснительной записке, отсутствие законов для возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более года, может привести к увольнению и невозможности реализовать меры социальной поддержки.
Уточняется, что реализация законопроекта продлит предоставление гарантий супругам военных. А также законопроект дополнен положениями, устанавливающими возможность приостановления трудовых договоров с работниками, поступившими на службу в войска Росгвардии в рамках мобилизации.
27 ноября Дума во втором и третьем чтениях одобрила проект федерального конституционного закона о возможности ограничения информации о деятельности органов власти на территориях, где введено военное положение. Также может быть ограничен доступ к информации о деятельности судов, прокуратуры и следственных органов. Порядок такого ограничения установят Верховный суд РФ, Генпрокуратура и Следственный комитет соответственно. При этом судебные, органы прокуратуры и следственные органы обязаны будут публиковать информацию о своем местоположении, времени работы и о мероприятиях, которые ими проводятся.