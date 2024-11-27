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Медведев заявил о высоких рисках применения ядерного оружия

Ведомости

Риски применения ядерного оружия высоки, Россия находится в состоянии войны со всем западным миром. Об этом заявил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.

«Риски высокие. Но это не означает, что эти риски необратимые», – сказал он, говоря о реальности применения ядерного оружия.

Он также добавил, что российским властям не хотелось бы использовать такое оружие когда-либо, поскольку это крайняя мера. Если НАТО прекратят «раздувать пожар войны на Украине», то этот конфликт можно завершить без издержек для человечества, отметил Медведев.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ, в частности, определяет, что условием применения ядерного оружия будет являться агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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