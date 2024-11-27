Медведев заявил о высоких рисках применения ядерного оружия
Риски применения ядерного оружия высоки, Россия находится в состоянии войны со всем западным миром. Об этом заявил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.
«Риски высокие. Но это не означает, что эти риски необратимые», – сказал он, говоря о реальности применения ядерного оружия.
Он также добавил, что российским властям не хотелось бы использовать такое оружие когда-либо, поскольку это крайняя мера. Если НАТО прекратят «раздувать пожар войны на Украине», то этот конфликт можно завершить без издержек для человечества, отметил Медведев.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ, в частности, определяет, что условием применения ядерного оружия будет являться агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.