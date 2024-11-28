Рябков: Россия добьется, чтобы США ощутили последствия украинского конфликта

25 ноября Рябков заявил, что эскалация конфликта на Украине, включая развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), зависит от решений США. По его словам, США и ведущие европейские страны «попустительствуют» амбициям и «преступным замыслам» Украины. Рябков сослался на слова президента РФ Владимира Путина и добавил, что происходящее будет зависеть от «линии», которую «проведут противники».