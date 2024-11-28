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Рябков: Россия добьется, чтобы США ощутили последствия украинского конфликта

Ведомости

Россия добьется того, чтобы США поняли, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, пишет «РИА Новости».

По словам Рябкова, то, с какой легкостью в США рассуждают о применении дальнобойного оружия, подтверждает вовлеченность Соединенных Штатов. Россия добьется того, чтобы данная ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне.

25 ноября Рябков заявил, что эскалация конфликта на Украине, включая развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), зависит от решений США. По его словам, США и ведущие европейские страны «попустительствуют» амбициям и «преступным замыслам» Украины. Рябков сослался на слова президента РФ Владимира Путина и добавил, что происходящее будет зависеть от «линии», которую «проведут противники».

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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