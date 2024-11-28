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Bild: бойцы ВСУ просят о переговорах с Россией

Ведомости

Военнослужащие Украины массово просят о переговорах и заявляют о «тупике» конфликта из-за сильных потерь и бесперспективности сражения. Об этом сообщил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

По его словам, украинские солдаты сообщили журналисту о сильном продвижении ВС России. Как отметили военные Украины, «русские увеличили темп, и у них есть средства, чтобы продолжать», в отличие от украинской стороны, у которой значительно меньше и людей, и снарядов, и боеприпасов.

Ронцхаймер приводит слова украинского военного, который заявляет, что необходимо «положить конец» конфликту и начать вести переговоры. При этом военный добавляет, что Украина «не хочет отказываться от своей территории».

Как отмечает автор статьи, на Украине большее количество людей готово к переговорам, но «вопрос в том, какой ценой» получится остановить конфликт, пишет Bild.

В ноябре Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны, но Киев не останется в них наедине с Москвой.

Диалог сторон возможен при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной». Прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. В слабой позиции, подчеркнул он, «нечего делать на этих переговорах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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