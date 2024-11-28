Bild: бойцы ВСУ просят о переговорах с Россией
Военнослужащие Украины массово просят о переговорах и заявляют о «тупике» конфликта из-за сильных потерь и бесперспективности сражения. Об этом сообщил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.
По его словам, украинские солдаты сообщили журналисту о сильном продвижении ВС России. Как отметили военные Украины, «русские увеличили темп, и у них есть средства, чтобы продолжать», в отличие от украинской стороны, у которой значительно меньше и людей, и снарядов, и боеприпасов.
Ронцхаймер приводит слова украинского военного, который заявляет, что необходимо «положить конец» конфликту и начать вести переговоры. При этом военный добавляет, что Украина «не хочет отказываться от своей территории».
Как отмечает автор статьи, на Украине большее количество людей готово к переговорам, но «вопрос в том, какой ценой» получится остановить конфликт, пишет Bild.
В ноябре Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны, но Киев не останется в них наедине с Москвой.
Диалог сторон возможен при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной». Прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. В слабой позиции, подчеркнул он, «нечего делать на этих переговорах».