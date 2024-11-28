Bild: бойцы ВСУ просят о переговорах с Россией

Диалог сторон возможен при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной». Прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. В слабой позиции, подчеркнул он, «нечего делать на этих переговорах».