Путин пообещал не допустить появления у Киева ядерного оружия

Ранее в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ Путин объявил начало серийного производства «Орешника». В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, отметил Путин, добавив, что такое мнение выражают военные и технические специалисты, хотя сама по себе ракета не является оружием массового поражения. По его словам, целями применения оружия могут стать и центры принятия решений на Украине.