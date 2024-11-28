Путин пообещал не допустить появления у Киева ядерного оружия
Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
«Как вы думаете – на уровне здравого смысла, если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать?» – заявил Путин.
Президент отметил, что Россия в таком случае применит все имеющиеся средства поражения.
Ранее в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ Путин объявил начало серийного производства «Орешника». В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, отметил Путин, добавив, что такое мнение выражают военные и технические специалисты, хотя сама по себе ракета не является оружием массового поражения. По его словам, целями применения оружия могут стать и центры принятия решений на Украине.