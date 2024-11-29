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Starbucks в Южной Корее предложил посмотреть в бинокли на жизнь в Северной

Ведомости

Starbucks в новом кафе предложил своим клиентам на юге Южной Кореи заглянуть в бинокль, чтобы узнать, как живут в Северной Корее. Об этом сообщает Bloomberg.

Новое кафе Starbucks на берегу реки у башни обсерватории в южнокорейском городе Кимпхо обещает возможность посмотреть на обычную деревенскую жизнь в уезде Гепун по ту сторону границы, говорится в приглашении на мероприятие, поступившем от городских властей.

Компания выбрала это место из-за его исторической значимости и живописности, сообщил Bloomberg представитель городских властей Кимпхо. Место обсерватории, известное как холм 154, имеет историческое значение: здесь две страны вели ожесточенные бои во время Корейской войны 1950-1953 гг.

Уезды на севере КНДР состоят в основном из жилых домов и ферм, хотя в приграничном регионе могут присутствовать и военные. Берег реки в Северной Корее находится более чем в миле (1,6 км) от магазина Starbucks, поэтому посетителям может понадобиться бинокль или длиннофокусные объективы, чтобы увидеть, что происходит в соседней стране.

Открытие кафе происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами. В октябре КНДР объявила о полном физическом перекрытии «путем подрыва» автомобильных и железных дорог, связанных с Республикой Корея, на южной границе страны.

Конфликт между двумя странами продолжается с 1950-х гг. В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему укреплению ядерных сил страны и наращиванию усилий по приведению их в «полную боевую готовность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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