Starbucks в Южной Корее предложил посмотреть в бинокли на жизнь в Северной

Уезды на севере КНДР состоят в основном из жилых домов и ферм, хотя в приграничном регионе могут присутствовать и военные. Берег реки в Северной Корее находится более чем в миле (1,6 км) от магазина Starbucks, поэтому посетителям может понадобиться бинокль или длиннофокусные объективы, чтобы увидеть, что происходит в соседней стране.