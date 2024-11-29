Starbucks в Южной Корее предложил посмотреть в бинокли на жизнь в Северной
Starbucks в новом кафе предложил своим клиентам на юге Южной Кореи заглянуть в бинокль, чтобы узнать, как живут в Северной Корее. Об этом сообщает Bloomberg.
Новое кафе Starbucks на берегу реки у башни обсерватории в южнокорейском городе Кимпхо обещает возможность посмотреть на обычную деревенскую жизнь в уезде Гепун по ту сторону границы, говорится в приглашении на мероприятие, поступившем от городских властей.
Компания выбрала это место из-за его исторической значимости и живописности, сообщил Bloomberg представитель городских властей Кимпхо. Место обсерватории, известное как холм 154, имеет историческое значение: здесь две страны вели ожесточенные бои во время Корейской войны 1950-1953 гг.
Уезды на севере КНДР состоят в основном из жилых домов и ферм, хотя в приграничном регионе могут присутствовать и военные. Берег реки в Северной Корее находится более чем в миле (1,6 км) от магазина Starbucks, поэтому посетителям может понадобиться бинокль или длиннофокусные объективы, чтобы увидеть, что происходит в соседней стране.
Открытие кафе происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами. В октябре КНДР объявила о полном физическом перекрытии «путем подрыва» автомобильных и железных дорог, связанных с Республикой Корея, на южной границе страны.
Конфликт между двумя странами продолжается с 1950-х гг. В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему укреплению ядерных сил страны и наращиванию усилий по приведению их в «полную боевую готовность».