Anadolu: сирийские оппозиционеры вошли в Алеппо впервые с 2016 года
Вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли в крупнейший сирийский город Алеппо. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.
Повстанцы после трехдневного сражения в провинциях Алеппо и Идлиб взяли под свой контроль территорию площадью 400 кв. км и 70 населенных пунктов и объектов. Сейчас они находятся в центре Алеппо, передает издание.
По данным издания, сопротивление оппозиции помогают оказывать российские военные самолеты. Как заявляет издание, 29 ноября они нанесли авиаудар по штаб-квартире оппозиции в городе Маре.
27 ноября террористические группировки в своем Telegram-канале объявили о наступлении, назвав его сдерживанием агрессии, писал телеканал CNN. Они заявили, что атака стала ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны «режима президента Сирии Башара Асада». В тот день боевики сообщили о захвате 13 населенных пунктов.
CNN обратил внимание на то, что наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.