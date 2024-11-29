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Anadolu: сирийские оппозиционеры вошли в Алеппо впервые с 2016 года

Ведомости

Вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли в крупнейший сирийский город Алеппо. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Повстанцы после трехдневного сражения в провинциях Алеппо и Идлиб взяли под свой контроль территорию площадью 400 кв. км и 70 населенных пунктов и объектов. Сейчас они находятся в центре Алеппо, передает издание.

По данным издания, сопротивление оппозиции помогают оказывать российские военные самолеты. Как заявляет издание, 29 ноября они нанесли авиаудар по штаб-квартире оппозиции в городе Маре.

27 ноября террористические группировки в своем Telegram-канале объявили о наступлении, назвав его сдерживанием агрессии, писал телеканал CNN. Они заявили, что атака стала ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны «режима президента Сирии Башара Асада». В тот день боевики сообщили о захвате 13 населенных пунктов.

CNN обратил внимание на то, что наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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