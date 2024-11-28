Военные Сирии и ВКС России ликвидировали более 400 боевиков в Алеппо и Идлибе
Военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранка Олег Игнасюк.
«С 7:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра», напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская Арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России», – говорится в заявлении.
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 13 обстрелов позиций армии Сирии со стороны террористической группировки, уточнил Игнасюк. Атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе, отмечается в сообщении.
27 ноября террористические группировки в своем Telegram-канале объявили о наступлении, назвав его сдерживанием агрессии, писал CNN. Они заявили, что атака стала ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны «режима президента Сирии Башара Асада». В тот день боевики сообщили о захвате 13 населенных пунктов.
CNN обратил внимание на то, что наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.