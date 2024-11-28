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Военные Сирии и ВКС России ликвидировали более 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

Ведомости

Военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранка Олег Игнасюк. 

«С 7:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра», напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская Арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России», – говорится в заявлении.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 13 обстрелов позиций армии Сирии со стороны террористической группировки, уточнил Игнасюк. Атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе, отмечается в сообщении.

27 ноября террористические группировки в своем Telegram-канале объявили о наступлении, назвав его сдерживанием агрессии, писал CNN. Они заявили, что атака стала ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны «режима президента Сирии Башара Асада». В тот день боевики сообщили о захвате 13 населенных пунктов.

CNN обратил внимание на то, что наступление стало первым значительным столкновением между повстанцами и сирийской армией с марта 2020 г., когда Россия и Турция выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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