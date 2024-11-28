Армия Сирии вступила в бой с атаковавшими Алеппо и Идлиб террористами

В середине октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк сообщил, что ВКС России нанесли удары по девяти объектам боевиков в Идлибской зоне деэскалации. За день до этого он проинформировал об уничтожении трех пунктов подготовки террористов в арабской республике.