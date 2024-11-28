Армия Сирии вступила в бой с атаковавшими Алеппо и Идлиб террористами
Сирийские вооруженные силы вступили в бой с террористами, совершившими масштабные атаки в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает сирийское арабское информационное агентство SANA в соцсети X со ссылкой на заявление верховного командования армии и вооруженных сил республики.
«Нападавшие террористические организации понесли большие потери в технике и живой силе, а наши войска противостоят им с помощью различных средств ведения огня и в сотрудничестве с дружественными силами», – говорится в сообщении.
Согласно заявлению, приведенному агентством, утром 27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в России) и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты.
«Наши вооруженные силы ответили на террористическую атаку», – говорится в заявлении сирийского ведомства.
В середине октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк сообщил, что ВКС России нанесли удары по девяти объектам боевиков в Идлибской зоне деэскалации. За день до этого он проинформировал об уничтожении трех пунктов подготовки террористов в арабской республике.