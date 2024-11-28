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Армия Сирии вступила в бой с атаковавшими Алеппо и Идлиб террористами

Ведомости

Сирийские вооруженные силы вступили в бой с террористами, совершившими масштабные атаки в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает сирийское арабское информационное агентство SANA в соцсети X со ссылкой на заявление верховного командования армии и вооруженных сил республики.

«Нападавшие террористические организации понесли большие потери в технике и живой силе, а наши войска противостоят им с помощью различных средств ведения огня и в сотрудничестве с дружественными силами», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, приведенному агентством, утром 27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в России) и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты.

«Наши вооруженные силы ответили на террористическую атаку», – говорится в заявлении сирийского ведомства.

В середине октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк сообщил, что ВКС России нанесли удары по девяти объектам боевиков в Идлибской зоне деэскалации. За день до этого он проинформировал об уничтожении трех пунктов подготовки террористов в арабской республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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