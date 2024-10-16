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ВКС России нанесли удар по девяти пунктам базирования боевиков в Сирии

Ведомости

ВКС России нанесли удары по девяти объектам базирования боевиков в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.

В том числе уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов.

По словам Игнасюка, в Идлибской зоне зафиксировано три обстрела позиций сирийской армии со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

За сутки были зафиксированы четыре случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов международной коалиции во главе с США.

15 октября ВКС России ликвидировали три пункта подготовки террористов в Сирии, сообщал Игнасюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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