ВКС России нанесли удар по девяти пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по девяти объектам базирования боевиков в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.
В том числе уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов.
По словам Игнасюка, в Идлибской зоне зафиксировано три обстрела позиций сирийской армии со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).
За сутки были зафиксированы четыре случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов международной коалиции во главе с США.