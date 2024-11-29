Израиль нанес удар по югу Ливана после фиксации активности «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала «террористическую активность» на юге Ливана, вследствие чего нанесла удар по этой территории. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Как сообщается, шиитская группировка «Хезболла» меняла местоположение переносной ракетной установки.
«Армия обороны Израиля находится на юге Ливана и будет активно пресекать нарушения соглашения о прекращении огня», – сказано в сообщении ЦАХАЛ.
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы ЦАХАЛ, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.
28 ноября ЦАХАЛ нанесла авиаудар по южной части Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».
Ранее 29 ноября Нетаньяху отдал приказ армии страны быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено.