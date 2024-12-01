После митинга в Тбилиси госпитализировали 44 человека

Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря, сообщалось о задержаниях. Силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу, писал Visioner. Преподавательский состав Тбилисского университета осудил в своем заявлении «все проявления силового подавления справедливых и мирных протестов». МВД Грузии в то же время заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок: участники митинга бросали пиротехнику, камнями и различными предметами повредили окна рабочих помещений в парламенте. В результате в здании произошел пожар.