После митинга в Тбилиси госпитализировали 44 человека
После акции протеста в Тбилиси 30 ноября в больницу доставили 44 человека, в числе пострадавших были полицейские и журналисты, сообщает Ambedi со ссылкой на данные грузинского минздрава.
В медицинские учреждения бригады Центра чрезвычайной координации и экстренной помощи доставили 44 человека: 27 участников митинга и 16 представителей МВД, также в больницу попал представитель СМИ.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает, некоторые из них покинули медицинские учреждения. По данным центра, еще десятки граждан получили помощь на месте митинга, их точное количество не уточняется.
Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря, сообщалось о задержаниях. Силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу, писал Visioner. Преподавательский состав Тбилисского университета осудил в своем заявлении «все проявления силового подавления справедливых и мирных протестов». МВД Грузии в то же время заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок: участники митинга бросали пиротехнику, камнями и различными предметами повредили окна рабочих помещений в парламенте. В результате в здании произошел пожар.