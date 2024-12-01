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Нетаньяху пообещал соблюдать режим прекращения огня с Ливаном

Ведомости

Израиль будет твердо соблюдать режим прекращения огня с «Хезболлой» в Ливане, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в призывном центре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его слова приводит The Times of Israel.

Израильский премьер также предупредил, что любое нарушение «немедленно встретит решительный ответ со стороны ЦАХАЛ». Еврейское государство внимательно следит за происходящим в Сирии, добавил он.

26 ноября Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы ЦАХАЛ, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.

29 ноября Нетаньяху отдал приказ армии страны быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. В тот же день ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала «террористическую активность» на юге соседней республики, вследствие чего нанесла удар по ливанской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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