Нетаньяху пообещал соблюдать режим прекращения огня с Ливаном
Израиль будет твердо соблюдать режим прекращения огня с «Хезболлой» в Ливане, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в призывном центре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его слова приводит The Times of Israel.
Израильский премьер также предупредил, что любое нарушение «немедленно встретит решительный ответ со стороны ЦАХАЛ». Еврейское государство внимательно следит за происходящим в Сирии, добавил он.
26 ноября Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы ЦАХАЛ, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.
29 ноября Нетаньяху отдал приказ армии страны быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. В тот же день ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала «террористическую активность» на юге соседней республики, вследствие чего нанесла удар по ливанской территории.