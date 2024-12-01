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Белый дом ожидает продолжения украинского конфликта после инаугурации Трампа

Республиканец неоднократно заявлял, что завершит боевые действия за сутки
Ведомости

Администрация демократа Джо Байдена ожидает продолжения конфликта на Украине и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я призвал украинскую команду взаимодействовать с новой командой [Трампа], а также вовлекать всех наших союзников и партнеров, потому что, опять же, 21 января конфликт на Украине просто так не закончится», – сказал он в интервью телеканалу ABC.

Салливан добавил, что не может говорить о подходе команды Трампа к российско-украинскому конфликту, но что он может сделать, так это «убедиться, что мы поставим Украину в наилучшее возможное положение, когда передадим эстафету».

Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. Республиканец также говорил, что способен остановить боевые действия до своей инаугурации. 

В середине ноября стало известно, что Вашингтон разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России. 21 ноября Россия в ответ на разрешение Вашингтона нанесла удар по территории Украины баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября заявил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника».

Кроме того, 21 ноября Bloomberg со ссылкой на документ госдепартамента сообщил, что президент США Джо Байден планирует простить Украине часть долга. Предполагается, что будет списана сумма в размере $4,65 млрд.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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