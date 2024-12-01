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Зеленский поприветствовал теоретическую отправку западных войск на Украину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы «счастлив» отправке западных войск на территорию страны. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой.

«Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы [такой помощи]», – сказал он (цитата по «Укринформ»).

Украинский лидер опасается, что в случае, если он поднимет этот вопрос на переговорах с ЕС и США, то «сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку». По его словам, он не может рисковать поддержкой западных партнеров.

Осенью 2024 г. в западных СМИ вновь появились сообщения об обсуждении отправки европейских войск на Украину. Французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину. 

1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас допустила, что войска стран ЕС могут быть введены на Украину. Она при этом уточнила, что Европа могла бы «сыграть свою роль» после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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