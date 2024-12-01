Зеленский поприветствовал теоретическую отправку западных войск на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы «счастлив» отправке западных войск на территорию страны. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой.
«Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы [такой помощи]», – сказал он (цитата по «Укринформ»).
Украинский лидер опасается, что в случае, если он поднимет этот вопрос на переговорах с ЕС и США, то «сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку». По его словам, он не может рисковать поддержкой западных партнеров.
Осенью 2024 г. в западных СМИ вновь появились сообщения об обсуждении отправки европейских войск на Украину. Французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину.
1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас допустила, что войска стран ЕС могут быть введены на Украину. Она при этом уточнила, что Европа могла бы «сыграть свою роль» после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину.