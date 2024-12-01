Каллас допустила отправку европейских военных на Украину
Отправка военных стран ЕС на Украину возможна, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает агентство Ansa.
«До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат на Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего нельзя исключать и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность», – сказала она.
Каллас уточнила, что Европа могла бы «сыграть свою роль» после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину. По ее словам, выбор по части отправки солдат остается за Украиной.
26 ноября министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украине нужны инвестиции в оборонную промышленность, не стоит отправлять ей иностранные войска для участия в боевых действиях. По его словам, риски от отправки западных солдат на Украину «перевешивают преимущества», несмотря на нехватку у ВСУ людей и поступившую информацию о якобы участии в конфликте северокорейских войск на стороне России.
Французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, первый допустивший отправку европейских войск на Украину, заявлял, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.