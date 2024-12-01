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Каллас допустила отправку европейских военных на Украину

Ведомости

Отправка военных стран ЕС на Украину возможна, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает агентство Ansa.

«До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат на Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего нельзя исключать и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность», – сказала она.

Каллас уточнила, что Европа могла бы «сыграть свою роль» после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину. По ее словам, выбор по части отправки солдат остается за Украиной.

26 ноября министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украине нужны инвестиции в оборонную промышленность, не стоит отправлять ей иностранные войска для участия в боевых действиях. По его словам, риски от отправки западных солдат на Украину «перевешивают преимущества», несмотря на нехватку у ВСУ людей и поступившую информацию о якобы участии в конфликте северокорейских войск на стороне России.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, первый допустивший отправку европейских войск на Украину, заявлял, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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