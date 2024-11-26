Министр обороны Франции: прошедшие подготовку солдаты ВСУ отправились на Украину

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с Лекорню заявил, что Киев приветствует инициативу Франции по отправке своих военных инструкторов. Сырский уточнил, что необходимые документы об их приеме уже подписаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июня заявил, что у военных инструкторов, в том числе французских, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, который поставил верховный главнокомандующий – президент России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для России.