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Министр обороны Франции: прошедшие подготовку солдаты ВСУ отправились на Украину

Ведомости

Порядка 2300 военных украинской бригады «Анна Киевская», отправились на Украину после завершения подготовки во Франции. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет «РИА Носости».

Военных готовили на тренировочных базах в Шампани. Лекорню добавил, что Франция готова продолжать готовить военных ВСУ и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад.

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с Лекорню заявил, что Киев приветствует инициативу Франции по отправке своих военных инструкторов. Сырский уточнил, что необходимые документы об их приеме уже подписаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июня заявил, что у военных инструкторов, в том числе французских, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, который поставил верховный главнокомандующий – президент России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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