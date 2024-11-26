Министр обороны Франции: прошедшие подготовку солдаты ВСУ отправились на Украину
Порядка 2300 военных украинской бригады «Анна Киевская», отправились на Украину после завершения подготовки во Франции. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет «РИА Носости».
Военных готовили на тренировочных базах в Шампани. Лекорню добавил, что Франция готова продолжать готовить военных ВСУ и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад.
27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с Лекорню заявил, что Киев приветствует инициативу Франции по отправке своих военных инструкторов. Сырский уточнил, что необходимые документы об их приеме уже подписаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июня заявил, что у военных инструкторов, в том числе французских, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, который поставил верховный главнокомандующий – президент России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для России.