Хуситы заявили о нанесении удара по эсминцу США и трем грузовым кораблям
Йеменские хуситы атаковали американский эсминец при помощи 16 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника. Объектами атаки стали также три грузовых судна – Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace, заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.
Название эсминца ВМС США он не привел. Сари уточнил, что атака была осуществлена в ответ на притеснение палестинцев в секторе Газа и авиаудары по Йемену со стороны США и Великобритании.
«Операция была реализована с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе, удары были точными и прямыми», – говорится в заявлении хуситов.
Сари также пообещал продолжать атаки на проходящие близ Йемена корабли, пока Израиль не прекратит блокаду сектора Газа.
О конкретных результатах предполагаемой атаки хуситов официально пока не сообщалось.
Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, йеменские боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.