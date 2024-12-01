Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Хуситы заявили о нанесении удара по эсминцу США и трем грузовым кораблям

Ведомости

Йеменские хуситы атаковали американский эсминец при помощи 16 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника. Объектами атаки стали также три грузовых судна – Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace, заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

Название эсминца ВМС США он не привел. Сари уточнил, что атака была осуществлена в ответ на притеснение палестинцев в секторе Газа и авиаудары по Йемену со стороны США и Великобритании.

«Операция была реализована с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе, удары были точными и прямыми», – говорится в заявлении хуситов.

Сари также пообещал продолжать атаки на проходящие близ Йемена корабли, пока Израиль не прекратит блокаду сектора Газа.

О конкретных результатах предполагаемой атаки хуситов официально пока не сообщалось.

Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, йеменские боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных