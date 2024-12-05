Мишустин рассказал о планах выделить более 40 трлн рублей на нацпроекты
Правительство подготовило паспорта 19 национальных проектов, которые направлены на реализацию соответствующих наццелей и программы социально-экономического развития России, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин. На их реализацию будет выделено более 40 трлн руб. до 2030 г.
«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 г. планируется направить свыше 40 трлн руб. Еще не менее 13 трлн руб. [планируется] привлечь за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело», – сказал он.
До этого президент Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию отмечал, что мнение граждан имеет ключевое значение: по его словам, национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей и повышать качество жизни. Поэтому эффективность работы правительства будет оцениваться не только по достижению запланированных показателей, но и по опросам населения, сообщил глава государства.
Путин привел результаты опросов россиян по реализации текущих проектов. По его словам, наиболее заметные результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования. Среди отстающих направлений он назвал уровень медицинской помощи и доступность жилья.
В мае Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Основными целями выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.