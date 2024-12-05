Мишустин рассказал о планах выделить более 40 трлн рублей на нацпроекты

До этого президент Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию отмечал, что мнение граждан имеет ключевое значение: по его словам, национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей и повышать качество жизни. Поэтому эффективность работы правительства будет оцениваться не только по достижению запланированных показателей, но и по опросам населения, сообщил глава государства.