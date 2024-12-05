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Мишустин рассказал о планах выделить более 40 трлн рублей на нацпроекты

Ведомости

Правительство подготовило паспорта 19 национальных проектов, которые направлены на реализацию соответствующих наццелей и программы социально-экономического развития России, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин. На их реализацию будет выделено более 40 трлн руб. до 2030 г.

«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 г. планируется направить свыше 40 трлн руб. Еще не менее 13 трлн руб. [планируется] привлечь за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело», – сказал он.

До этого президент Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию отмечал, что мнение граждан имеет ключевое значение: по его словам, национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей и повышать качество жизни. Поэтому эффективность работы правительства будет оцениваться не только по достижению запланированных показателей, но и по опросам населения, сообщил глава государства.

Путин привел результаты опросов россиян по реализации текущих проектов. По его словам, наиболее заметные результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования. Среди отстающих направлений он назвал уровень медицинской помощи и доступность жилья.

В мае Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Основными целями выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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