Профсоюзы в Аргентине начали акцию протеста против президента Милея
Профсоюзы и общественные организации Аргентины проводят акцию протеста против политики президента Хавьера Милея, передает ТАСС.
Акция была созвана под лозунгом «Родина не продается». Кроме того, митингующие выступают в защиту бесплатного образования и производственного сектора страны. На площади перед дворцом правительства собрались несколько тысяч человек.
Как заявил генсек Профсоюзного центра трудящихся Аргентины Уго Яски, латиноамериканская страна находится в нищете, растет число голодающих, снизился уровень потребления мяса впервые за 30 лет.
Как передает корреспондент ТАСС, акция протеста проходит мирно.
Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 г. Он победил во втором туре президентских выборов в Аргентине, набрав 55,7% голосов избирателей.