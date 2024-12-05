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Профсоюзы в Аргентине начали акцию протеста против президента Милея

Ведомости

Профсоюзы и общественные организации Аргентины проводят акцию протеста против политики президента Хавьера Милея, передает ТАСС.

Акция была созвана под лозунгом «Родина не продается». Кроме того, митингующие выступают в защиту бесплатного образования и производственного сектора страны. На площади перед дворцом правительства собрались несколько тысяч человек.

Как заявил генсек Профсоюзного центра трудящихся Аргентины Уго Яски, латиноамериканская страна находится в нищете, растет число голодающих, снизился уровень потребления мяса впервые за 30 лет.

Как передает корреспондент ТАСС, акция протеста проходит мирно.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 г. Он победил во втором туре президентских выборов в Аргентине, набрав 55,7% голосов избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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