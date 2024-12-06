Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о вооруженном мятеже 11 декабря

Согласно нему, предлагается разбить статью о вооруженном мятеже на три части: первые две предусматривают ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Третья часть будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа. Максимальным наказанием по ней предлагается сделать пожизненное лишение свободы.