Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о вооруженном мятеже 11 декабря

Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о вооруженном мятеже 11 декабряНаказание будет зависеть от уровня участия и серьезности последствий
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал членам парламента рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 11 декабря законопроект, который подразумевает различие в ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от уровня участия в процессе и серьезности понесенных последствий, следует из думской базы данных.
Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в ст. 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Согласно нему, предлагается разбить статью о вооруженном мятеже на три части: первые две предусматривают ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Третья часть будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа. Максимальным наказанием по ней предлагается сделать пожизненное лишение свободы.
Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал и в сентябре палате парламента принять законопроект.
Законопроект был внесен правительством в Госдуму 13 июля. Изменить предлагается ст. 275 УК РФ (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж). В ст. 279 не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, отмечалось в пояснительной записке.