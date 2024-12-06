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Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о вооруженном мятеже 11 декабря

Наказание будет зависеть от уровня участия и серьезности последствий
Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал членам парламента рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 11 декабря законопроект, который подразумевает различие в ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от уровня участия в процессе и серьезности понесенных последствий, следует из думской базы данных.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в ст. 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Согласно нему, предлагается разбить статью о вооруженном мятеже на три части: первые две предусматривают ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Третья часть будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа. Максимальным наказанием по ней предлагается сделать пожизненное лишение свободы.

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал и в сентябре палате парламента принять законопроект.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму 13 июля. Изменить предлагается ст. 275 УК РФ (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж). В ст. 279 не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, отмечалось в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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