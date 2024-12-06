Российская морская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
Морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Катера были выявлены и ликвидированы в период с 7:00 до 12:00 в акватории Черного моря.
В акватории Черного моря ночью уничтожили еще два безэкипажных катера. В Минобороны уточняли, что они следовали курсом к Крымскому полуострову. Кроме того, средства ПВО в ночь на 6 декабря уничтожили один беспилотник над территорией Крыма. В общей сложности прошедшей ночью дежурными средствами ПВО России уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата.
11 ноября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений. Патрушев заверил, что «никакого поражения нашего флота на Черном море нет», несмотря на то что «агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами». Он добавил, что «западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить».
С начала боевых действий на Украине в 2022 г. Черноморский флот регулярно сообщает об уничтожении беспилотников в Черном море. 14 марта на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в том числе наносили удары по кораблям Черноморского флота ракетами, которые поставили страны НАТО.