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Российская морская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Ведомости

Морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Катера были выявлены и ликвидированы в период с 7:00 до 12:00 в акватории Черного моря.

В акватории Черного моря ночью уничтожили еще два безэкипажных катера. В Минобороны уточняли, что они следовали курсом к Крымскому полуострову. Кроме того, средства ПВО в ночь на 6 декабря уничтожили один беспилотник над территорией Крыма. В общей сложности прошедшей ночью дежурными средствами ПВО России уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

11 ноября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений. Патрушев заверил, что «никакого поражения нашего флота на Черном море нет», несмотря на то что «агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами». Он добавил, что «западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить».

С начала боевых действий на Украине в 2022 г. Черноморский флот регулярно сообщает об уничтожении беспилотников в Черном море. 14 марта на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в том числе наносили удары по кораблям Черноморского флота ракетами, которые поставили страны НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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