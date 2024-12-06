Bloomberg: Великобритания присоединится к пакту безопасности США и Бахрейна

В соответствии с соглашением C-SIPA, Соединенные Штаты взяли на себя дополнительные обязательства по обеспечению безопасности Бахрейна. Однако это соглашение не содержало положений о предоставлении военной помощи в случае вооруженного конфликта Бахрейна с третьей стороной.