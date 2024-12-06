Bloomberg: Великобритания присоединится к пакту безопасности США и Бахрейна
Великобритания присоединится к пакту безопасности США и Бахрейна С-SIPA, подписанному в прошлом году, пишет Bloomberg.
По словам одного из собеседников агентства, включение Великобритании откроет путь для превращения C-SIPA в региональное соглашение о безопасности, к которому могли бы присоединиться и другие страны.
Потенциальными кандидатами на членство в будущем могут стать страны, подписавшие Авраамские соглашения, которые нормализовали отношения между Израилем и некоторыми странами Ближнего Востока и Северной Африки во время первого президентства Дональда Трампа. Соглашения подписали Израиль, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Судан.
В соответствии с соглашением C-SIPA, Соединенные Штаты взяли на себя дополнительные обязательства по обеспечению безопасности Бахрейна. Однако это соглашение не содержало положений о предоставлении военной помощи в случае вооруженного конфликта Бахрейна с третьей стороной.
Бахрейн – страна, расположенная на острове, который соединен мостом с Саудовской Аравией. В Бахрейне находится Пятый флот ВМС США, и до обретения независимости в 1971 г. он был британским колониальным протекторатом.