Президента Республики Сербской Додика госпитализировали в Белграде
Президент Республики Сербской Милорад Додик (энтитет Боснии и Герцеговины) был госпитализирован в Белграде после обследования, проведенного на фоне острой боли, сообщает местное издание РТС.
Ожидается, что врачи проведут ему операцию на пищеводе и желудке.
Как добавили в канцелярии Додика, общественность будет своевременно проинформирована о состоянии его здоровья.
Додик неоднократно бывал в России, а также проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Последняя встреча двух лидеров состоялась 25 октября в рамках саммита БРИКС в Казани.