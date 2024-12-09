Израильские сухопутные войска впервые за полвека открыто пересекли границу Сирии

The New York Times уточняет, что Израиль тайно действует в Сирии уже много лет на фоне текущего конфликта с «Хезболлой». В последнее время израильские военные стали чаще наносить удары, заявляя, что их целью являются линии снабжения «Хезболлы». Но развертывание наземных войск за пределами демилитаризованной зоны в Сирии знаменует собой значительный сдвиг в политике, поскольку это первый открытый ввод израильских вооруженных сил на сирийскую территорию с момента заключения соглашения о прекращении огня в 1974 г., завершившего последнюю войну между Израилем и Сирией, отмечает издание.