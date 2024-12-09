Израильские сухопутные войска впервые за полвека открыто пересекли границу Сирии
Израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии – это их первое открытое вторжение на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г. («Войны Судного дня»). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.
Израильские войска взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считаются важными для стабилизации контроля над районом.
Генерал-лейтенант Герци Халеви, начальник израильского военного штаба, вечером 7 декабря подтвердил, что израильские войска вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах, заявив, что Израиль «ввел войска на сирийскую территорию», но не стал уточнять подробности.
The New York Times уточняет, что Израиль тайно действует в Сирии уже много лет на фоне текущего конфликта с «Хезболлой». В последнее время израильские военные стали чаще наносить удары, заявляя, что их целью являются линии снабжения «Хезболлы». Но развертывание наземных войск за пределами демилитаризованной зоны в Сирии знаменует собой значительный сдвиг в политике, поскольку это первый открытый ввод израильских вооруженных сил на сирийскую территорию с момента заключения соглашения о прекращении огня в 1974 г., завершившего последнюю войну между Израилем и Сирией, отмечает издание.
ВВС Израиля в выходные также наносили удары по целям в Сирии, чтобы уничтожить правительственные военные объекты, которые могут попасть в руки оппозиционных сил и рассматриваются Израилем как стратегическая угроза, сообщили два официальных лица. Среди целей были небольшие запасы химического оружия, в первую очередь иприта и газа VX, которые оставались в распоряжении Сирии, несмотря на предварительные договоренности о разоружении. Источники также утверждают, что израильские военные также нанесли удары по батареям и машинам ПВО российского производства, оснащенным радарами, а также по складам ракет «Скад».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 8 декабря, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией, и заявил, что Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками, не уточнив, вошли ли они на сирийскую территорию.
8 декабря вооруженные боевики захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.